Коробченко передал подарки юному челнинцу, с помощью Цивилева побывавшему на АПЛ

Министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках благотворительной акции «Елка желаний» помог 13-летнему Динару Ахметшину из Набережных Челнов исполнить мечту – побывать на атомной подводной лодке. Теперь же мальчику передал подарки от федерального министра и от себя лично вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Школьник вместе с мамой посетил Москву, где в музее «Атом» на ВДНХ ознакомился с историей и перспективами развития атомной отрасли, отметили в министерстве.

«Я сам никогда не видел настоящую подводную атомную лодку и очень рад за Динара. У меня пятеро детей, младшей 13 лет, и они до сих пор верят в Деда Мороза, как и моя жена», – заметил Олег Коробченко.

«Каждый родитель, когда у него рождаются дети, становится Дедом Морозом и осуществляет их мечты. А когда появляются возможности – помогает и другим детям. Министр энергетики Сергей Евгеньевич Цивилев попросил поздравить Динара и передать подарки, и я с радостью это делаю. Все должны верить в чудеса, и тогда они будут происходить», – добавил глава Минпромторга РТ и вручил мальчику модель атомной подлодки и другие подарки.

Юный челнинец интересуется ядерной энергетикой и знает уже многое об устройстве атомных реакторов. Он поделился с министром своими познаниями о том, как двигается подводная лодка и как атомная энергия преобразуется в электрическую.

«Раз у тебя такой интерес к энергетике, я попрошу директора школы, чтобы с тобой начали факультативно, уже с 6-го класса, заниматься физикой и химией. У тебя большие перспективы», –прокомментировал услышанное от подростка Олег Коробченко.

Акция «Елка желаний» приурочена к Новому году, она позволяет всем желающим исполнить детские мечты тех, кто особенно нуждается в поддержке. Соответствующую традицию в 2018 году заложил Президент России Владимир Путин на Международном форуме добровольцев. За семь лет исполнено свыше 320 тыс. желаний на 2,7 млрд рублей с помощью 88 тыс. неравнодушных людей.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет заветное новогоднее желание. Эти обращения размещают на специальных шарах, украшающих елку.

На этот раз акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «В этом году на сайт поступило более трех тысяч заявок. Обязательно выполним!» – отмечал ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в МАХ.

