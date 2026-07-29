Коробченко открыл в КНИТУ-КХТИ лабораторию вакуумных насосов и агрегатов

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете открылась лаборатория вакуумных насосов и агрегатов. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

С оснащением лаборатории КНИТУ-КХТИ помогли казанская компания «Вакууммаш» и другие участники Делового объединения кластеров России – Владимирский центр механической обработки и петербургское НПО «Геликон».

При этом кафедра «Вакуумная техника электрофизических установок» КНИТУ-КХТИ – единственная профильная кафедра в России, готовящая инженеров-вакуумщиков. В общей сложности за годы работы она выпустила около 1,5 тыс. специалистов.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Участниками церемонии открытия стали заместитель руководителя Администрации Раиса РТ – руководитель Экспертного департамента Раиса РТ Игорь Савельев, вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко и другие.

«Это отличный пример межрегионального сотрудничества, кооперации. Современная материальная база очень важна для развития инженерного образования, науки и нашей промышленности. Вакуумные технологии – это часть высокотехнологичных производств. Сегодня они востребованы в машиностроении, химической, нефтехимической и других отраслях», – констатировал в своем выступлении Олег Коробченко.

Помимо прочего, на площадке вуза состоялось заседание отраслевого комитета «Вакуумное машиностроение» Делового объединения кластеров России. Его участники обсудили подготовку инженерных кадров и ряд других актуальных вопросов.

Видео: пресс-служба Минпромторга РТ.