Коробченко осмотрел выставку текстильной продукции Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выставку текстильной продукции от производителей Татарстана осмотрел сегодня министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко. Мероприятие состоялось в рамках Дня работников текстильной и легкой промышленности.

У входа на экспозицию гостей праздника встречали музыканты, исполняющие фольклорные музыкальные композиции народов Поволжья.

Рядом с музыкантами расположился стенд с одеждой из переработанного пластика и других химических материалов. А рядом можно было увидеть производителя рабочей и специализированной обуви, предназначенной в основном для низких температур.

Один из стендов порадовал гостей праздника демонстрацией одежды не на манекенах, а на моделях, стоящих столь неподвижно, что их выдавало только периодическое моргание.

На выставке также были представлены различные производители зимней, спортивной специализированной одежды, национальных костюмов, чулок и носков.

Часть выставки была посвящена мастер-классам по народным промыслам, связанным с созданием одежды. Один из них, по созданию ковров, посетила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.