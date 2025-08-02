Коробченко осмотрел площадки праздника «Я выбираю небо»

Выставку техники и площадки на авиационном празднике «Я выбираю небо» в Казани осмотрел сегодня министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Мероприятие прошло у центра семьи «Казан».

Первой площадкой стал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Здесь все желающие могли попробовать собрать и разобрать автомат или же узнать больше о современном огнестрельном оружие. Кроме того, рядом с пунктом развернута выставка трофейной военной техники – танки, БПЛА из зоны СВО и площадка, где каждый желающий мог поуправлять небольшими дронами.

Рядом с военной техникой разместилась экспозиция спортивных машин. На площадке собрали десятки разных машин как зарубежного, так и отечественного производства. По соседству – ярмарка изделий ремесленников Татарстана.

Тут же можно увидеть два вертолета: знакомый всем «Ансат» и модель нового вертолета «Беркут 3». По словам председателя правления Промышленного кластера Татарстана и Делового объединения кластеров России Сергея Майорова, сейчас машина проходит испытания. Он также добавил, что вертолет будут производить в Казани.

Еще на празднике организовали «Аллею профориентации», где поучаствовали предприятия и учебные заведения авиаотрасли, организовали работу детских модельных кружков, разные мастер-классы, концерты, награждение отличившихся работников авиапромышленности РТ, развлекательная программа для детей и многое другое.