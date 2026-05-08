Коробченко оценил новые мощности производителя промышленных роботов

Заместитель премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко посетил новую производственную площадку компании «Эйдос Робототехника», расположенную в технополисе «Химград». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Во время рабочего визита он ознакомился с работой предприятия и встретился с производственной командой, занимающейся локализацией роботов.

Среди крупных проектов предприятия – роботизация производственных процессов КАМАЗа, поставка специального оборудования для «Ростсельмаша», а также создание автоматизированной линии из 15 роботов с системой контроля качества на основе искусственного интеллекта для производства картриджей портативных ПЦР-лабораторий. Такие линии уже внедрены в Токио и Казани.

Кроме того, компания поставляет учебных роботов в крупнейшие российские вузы.

Во время визита Олег Коробченко обсудил с руководством предприятия перспективы сотрудничества в рамках национального проекта технологического лидерства «Средства производства и автоматизации», а также развитие роботизации в республике.

Министр отметил, что Татарстан занимает пятое место в России по количеству промышленных роботов и второе – по их плотности. По его словам, республика рассчитывает сохранить устойчивый рост этих показателей.

Коробченко заявил, что, по оценкам властей, к 2030 году парк промышленных роботов в Татарстане может увеличиться примерно в четыре раза. Основными направлениями роста он назвал нефтехимию, автомобилестроение, машиностроение, металлургию и электронику, где автоматизация позволяет заметно повысить производительность и конкурентоспособность предприятий.