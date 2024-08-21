Коробченко о ТНФ-2024: Ожидаем, что нас посетят более 10 тыс. человек

Татарстанский нефтегазохимический форум – 2024 пройдет на территории «Казань Экспо» с 26 по 28 августа и будет посвящен Году научно-технологического развития в республике. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ заявил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

«Мы ожидаем, что за три дня нас посетят более 10 тыс. человек», – заявил он.

Глава торгового ведомства отметил, что для участия в традиционной выставке TatOilExpo уже заявились более 200 компаний из разных регионов. Для сравнения, прошлом году их было только 180.

Он подчеркнул, что география также расширяется – будут представлены как федеральный центр, так и 16 областей, четыре республики, три края и четыре зарубежные страны: Китайская Народная Республика, Азербайджан, Белоруссия и компания из Италии.

«Все-таки наши партнеры из европейских стран все равно понимают, что с нами работать надо, и ищут пути для сотрудничества», – заявил Коробченко, поясняя присутствие итальянцев.

Что касается самой программы, то министр отметил, что в рамках форума пройдут четыре международные и одна всероссийская конференции, шесть круглых столов. Помимо этого, «Газпром», «Газпром нефть» и «Татнефть» проведут традиционные Дни поставщика.

«Основная научная конференция будет касаться геологии и добычи нефти. Также будет научно-практическая конференция на тему промышленной экологии и безопасности. Третья конференция будет посвящена точкам роста нефтегазохимической отрасли в России, а четвертая – актуальным вопросам геодезии и геоинформационным системам», – рассказал Коробченко.