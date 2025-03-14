Коробченко о соглашении с Башкирией: Будем плотнее работать по импортозамещению

Фото: пресс-служба Минпромторга

Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Башкортостаном подписали в Уфе, сообщила пресс-служба Минпромторга РТ.

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко и министр промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана Александр Шельдяев подписали соглашение о сотрудничестве между министерствами.

«Соглашение, которое мы подписали сегодня с Министерством промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана, направлено на развитие наших предприятий, кооперацию. Это позволит плотнее работать по импортозамещению продукции, общими усилиями увеличить конкурентоспособность отечественных товаров», –сообщил «Татар-информу» Коробченко.

Документ подписан во время первого заседания Совета по развитию промышленности Республики Башкортостан и коллегии Министерства промышленности, энергетики и инноваций РБ.

«Татарстан и Башкортостан являются соседями, и мы давно сотрудничаем во многих сферах, в том числе в промышленности – машиностроительной, нефтехимической, легкой и других отраслях. С предприятиями Башкортостана, к примеру, работают КАМАЗ, Татнефть, ПОЗиС, Нижнекамскнефтехим, Нэфис Косметикс и другие. Наши деловые отношения развиваются благодаря межправительственным соглашениям о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве», – сообщил глава Минпромторга Татарстана.