Коробченко о смерти экс-главы «Камгэсэнергостроя»: Ушел один из титанов стройотрасли

Вице-премьер — министр промышленности и торговли Олег Коробченко выразил соболезнования в связи со смертью бывшего генерального директора «Камгэсэнергостроя» Александра Евдокимова. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Заместитель Премьер-министра РТ выразил глубокие соболезнования администрации и совету ветеранов АО «Камгэсэнергострой», родным и близким бывшего главы предприятия.

«Ушел из жизни один из титанов строительной отрасли Татарстана, руководитель, который за производственными планами и глобальными задачами всегда видел людей», — подчеркнул Олег Коробченко. «Это был глубоко порядочный руководитель и надежный друг. Он делал всё возможное и невозможное, чтобы сохранить коллектив, предприятие в кризисы», — добавил вице-премьер.

Кроме того, Коробченко обратил внимание на то, что Евдокимов «сделал себя сам, прошел все ступени профессионального роста» и пользовался благодаря этому большим уважением на предприятии и в отрасли. И напомнил, что при участии бывшего главы «Камгэсэнергостроя» строились КАМАЗ и ТАНЕКО, объекты ОЭЗ «Алабуга», Универсиады 2013, Нижнекамская ГЭС, Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат, спорткомплексы, больницы и многое другое.

«Смерть Александра Сергеевича — огромная потеря для всей республики. Александр Евдокимов оставил о себе добрую память. Мы навсегда запомним его человеком слова и дела», — резюмировал глава Минпромторга РТ.

Александр Евдокимов скончался сегодня, 29 августа, в Набережных Челнах на 73-м году жизни после продолжительной болезни. Похороны пройдут 31 августа на «Студенческом» кладбище в поселке ГЭС. Гражданская панихида будет организована с 9.00 до 11.00 в ДК «Энергетик».