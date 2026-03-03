Коробченко о «майнерах»: «Если не можешь бороться с мафией, возглавь ее»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На международном электроэнергетическом форуме «Энергопром-2026» в этом году заявлено огромное количество тем для обсуждения, в том числе и вопросы, связанные с так называемыми «майнерами». Об этом рассказал министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Коллеги-майнеры решили заявиться и сказали, что они крупные потребители электроэнергии и готовы быть полезными государству, не хотят находиться в серой зоне», – отметил Коробченко.

По его словам, на форуме предстоит обсудить, как сделать работу «майнеров» полезной для государства и впоследствии обеспечить им поддержку.

«Есть пословица – если не можешь бороться с мафией, возглавь ее. Нам нужно их возглавить, чтобы работали на благо государства», – считает министр.