Коробченко о форуме «Производительность 360»: Эти знания обошлись бы компаниям в миллионы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предприятия Татарстана за пять лет реализации национального проекта «Производительность труда» убедились, насколько действенна государственная поддержка. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

По его словам, господдержкой пользуются 226 предприятий республики. При этом уже более 4 тыс. сотрудников обучены инструментам бережливого производства.



«За это время мы укрепили Региональный центр компетенций (РЦК) в сфере производительности труда Республики Татарстан, который стабильно входит в топ пять лучших РЦК. Это стало возможным, в том числе за счет обмена опытом с федеральным центром компетенций, за что мы особенно благодарны», – рассказал Коробченко.

Он также выразил признательность Минэкономразвития России за высокую оценку Татарстана. «Очень почетно получить первое место в реализации нацпроекта и право проводить этот масштабный форум», – подчеркнул министр.



Коробченко уверен, что лидерские позиции Татарстана в этом нацпроекте – это заслуга предприятий республики, которые стремятся развиваться быстрее рынка, достойно конкурируют с компаниями мирового уровня. При этом, несмотря на сложности, участники нацпроекта не сворачивают мероприятия по повышению производительности труда.

«Ожидаем, что после форума „Производительность 360“ количество участников нацпроекта возрастет. Ведь та информация, которую за два дня получат предприятия, бесценна. На рынке подобные знания обошлись бы компаниям в миллионы, а нацпроект дает возможность получить их бесплатно», — заключил министр.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.