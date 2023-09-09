Коробченко о дефиците кадров на предприятиях Татарстана: Нужно «быстрое» доступное жилье

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Для того, чтобы из соседних регионов в Татарстан приезжали потенциальные работники, нужно подготовить «быстрое» доступное жилье. Об этом, говоря о дефиците кадров на предприятиях республики, заявил глава Минпромторга РТ Олег Коробченко на совещании в Доме Правительства, которое провел Раис Рустам Минниханов.

В пример министр привел работу КАМАЗа и Haier в этом направлении. Так, для работников автогиганта совместно с Госжилфондом запланировано строительство 6 домов арендного типа, из которых 1 дом на 170 квартир будет сдан в этом году, два — в 2024-м и три — в 2025-м.

Haier на свои средства построил современное общежитие на 900 человек — это два жилых 5-этажных блока на 275 комнат. Для работников созданы все необходимые условия, включая столовую, магазин, спортзал, передает пресс-служба Раиса РТ.

«Как мы видим, эффективное развитие отраслей промышленности невозможно без стратегических подходов, включающих в себя не только рынки сбыта, организацию производства, но и социальную обеспеченность работников», — заключил Коробченко.