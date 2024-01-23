Коробченко о челнинском производстве электростанций: 100% импортозамещения

Фото: Пресс-служба Минпромторга РТ

Электростанции на базе камазовского двигателя позволят сократить затраты на электроэнергию и повысить эффективность предприятия. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко в ходе пресс-тура по челнинским предприятиям, участвующим в национальном проекте «Производительность труда».

«Подобные предприятия – это вновь созданные малые и средние бизнесы, у которых 100% импортозамещение. Такие энергетические машины – от 200 кВт и выше, на базе нашего отечественного камазовского двигателя позволят сократить затраты на энергоресурсы и повысят эффективность предприятий», – заявил Коробченко.

Он также добавил, что национальные проекты, инициированные в 2019 году Президентом России Владимиром Путиным, должны помочь промышленникам страны дальше развиваться.

Результатом участия в нацпроекте стало сокращение времени протекания процесса на 21%, выработка выросла на 38%, а экономический эффект составил 33,9 млн рублей.

«Возможность производить больше есть. Сейчас если поддержим с таможенными пошлинами по ограничению ввоза китайской продукции, то предприятие будет развиваться», – заключил Коробченко.

В свою очередь директор компании «Кама-энергетика» Тимур Гарифуллин на слова министра о возможном вводе пошлин на китайскую продукцию отметил, что предприятие совместно с другими компаниями России, производящими такие электростанции, сможет полностью закрыть потребности российского рынка.

«В России около 7 компаний, производящих большие электростанции. И мы все вместе подавая такое предложение в Минпромторг РФ с полной уверенностью можем сказать, что потребность в электростанциях мощностью до 2 МВт, российские производители полностью закроют», – сказал он.