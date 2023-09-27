Коробченко: Нефтяные наработки РТ станут частью выставки высоких технологий в Китае

Визитом министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко на китайские предприятия в Дунъине ознаменовалась новая страница сотрудничества Татарстана и КНР в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли.

Именно в этих направлениях работают Kerui, Weimа, Shandong Hande, Haike, Shandong Tianhong, Dongying United Petrochemical, где и побывал сегодня глава республиканского Минпромторга.

«В ноябре обменяться наработками и примерами успешных проектов, а также обсудить сотрудничество планируем на 25-й Китайской ярмарке высоких технологий в Шеньчжэне с участием делегации Татарстана во главе с Раисом», — отметил Олег Коробченко.