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Коробченко: Нефтяные наработки РТ станут частью выставки высоких технологий в Китае
Визитом министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко на китайские предприятия в Дунъине ознаменовалась новая страница сотрудничества Татарстана и КНР в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли.
Именно в этих направлениях работают Kerui, Weimа, Shandong Hande, Haike, Shandong Tianhong, Dongying United Petrochemical, где и побывал сегодня глава республиканского Минпромторга.
«В ноябре обменяться наработками и примерами успешных проектов, а также обсудить сотрудничество планируем на 25-й Китайской ярмарке высоких технологий в Шеньчжэне с участием делегации Татарстана во главе с Раисом», — отметил Олег Коробченко.
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