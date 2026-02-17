news_header_top
Экономика 17 февраля 2026 14:03

Коробченко назвал задачи промышленности Татарстана на 2026 год

Олег Коробченко
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Роботизация, создание Центра беспилотных систем и наращивание производства в машиностроении – такие задачи на 2026 год озвучил руководитель Минпромторга Татарстана Олег Коробченко на сегодняшнем заседании коллегии ведомства в Нижнекамске.

По словам вице-премьера РТ, в этом году республике необходимо:

  • достичь плотности роботизации 70 единиц на 10 тыс. работников;
  • завершить строительство Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем и привлечение резидентов;
  • нарастить производство автомобилей, самолетов, вертолетов и другой техники.
