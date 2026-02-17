Коробченко назвал задачи промышленности Татарстана на 2026 год

Олег Коробченко

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Роботизация, создание Центра беспилотных систем и наращивание производства в машиностроении – такие задачи на 2026 год озвучил руководитель Минпромторга Татарстана Олег Коробченко на сегодняшнем заседании коллегии ведомства в Нижнекамске.

По словам вице-премьера РТ, в этом году республике необходимо: