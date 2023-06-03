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Экономика 3 июня 2023 14:28

Коробченко назвал самые активно развивающиеся отрасли промпроизводства в Татарстане

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За четыре месяца этого года индекс промышленного производства в Татарстане составил 101,6%. Многие отрасли промпроизводства наращивают объемы, сообщил вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на совещании в Кабмине РТ.

«Объем отгрузки предприятий [за четыре месяца] – 1 триллион 330 млрд рублей», – сообщил Коробченко.

По его словам, рост наблюдается в автомобилестроении, производстве компьютеров, электрического оборудования и металлургии, а также в производстве металлических изделий.

Также Коробченко отметил, что в этом году предприятия промышленного сектора получили поддержку из федерального бюджета, и добавил, что продолжается в республике и реализация проектов в химической отрасли, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

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