Коробченко назвал самые активно развивающиеся отрасли промпроизводства в Татарстане

За четыре месяца этого года индекс промышленного производства в Татарстане составил 101,6%. Многие отрасли промпроизводства наращивают объемы, сообщил вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на совещании в Кабмине РТ.

«Объем отгрузки предприятий [за четыре месяца] – 1 триллион 330 млрд рублей», – сообщил Коробченко.

По его словам, рост наблюдается в автомобилестроении, производстве компьютеров, электрического оборудования и металлургии, а также в производстве металлических изделий.

Также Коробченко отметил, что в этом году предприятия промышленного сектора получили поддержку из федерального бюджета, и добавил, что продолжается в республике и реализация проектов в химической отрасли, сообщает пресс-служба Раиса РТ.