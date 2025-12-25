Коробченко назвал рост экспорта и промышленности итогом «дружественной гонки» бизнеса

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рост промышленного производства и экспорта Татарстана стал результатом здоровой конкуренции и совместной работы бизнеса и власти. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко, выступая на предновогодней встрече в Торгово-промышленной палате РТ.

В своем выступлении он привел ключевые экономические показатели года: объем промышленной продукции превысил 6 трлн рублей, индекс промпроизводства достиг почти 110%, а экспорт вырос на 24%. Особенно значительно – на 15% – увеличился экспорт в страны СНГ.

«Вот еще один год подошел к завершению, и мы по традиции собираемся здесь, чтобы подвести итоги, посмотреть друг на друга, обменяться планами. Один говорит: "Я построю завод еще больше", другой парирует: "А я еще больше буду экспортировать". Вот эта дружественная наша гонка дает большой результат», – отметил Коробченко.

Министр подчеркнул, что эта динамика стала возможной во многом благодаря консолидирующей роли ТПП РТ. По его словам, в уходящем году правительство и бизнес в формате тандема совершили более 300 совместных визитов, что способствовало налаживанию новых экономических связей.

«Мы готовы вам помогать делать все, чтобы вы были богаче, сильнее, чтобы ваш товар был конкурентоспособным, чтобы мы вместе открывали новые рубежи экспорта», – обратился Олег Коробченко к собравшимся предпринимателям.