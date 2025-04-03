Коробченко назвал плюсы розничной генерации электроэнергии для предприятий

Розничная генерация электроэнергии может помочь промышленным предприятиям себестоимость производства, рассказал журналистам глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.

«Розничная генерация – это, с одной стороны, положительное явление. С другой стороны, может отрицательно сказаться на «Сетевой компании». Но для предприятия, которое производит энергоемкий товар, стоимость электроэнергии очень важна», – пояснил он.

Так, например, Казанский пороховой завод планирует ввести машину на 12 МВт, что позволит снизить себестоимость производства.

Промпредприятия, у которых есть розничная генерация могли бы компенсировать «Сетевой компании» расходы по подключению страховых мощностей. Это небольшая плата для предприятия, поэтому экономия за счет розничной генерации даже с учетом компенсации «Сетевой компании» была бы существенной, считает министр.

За последние 5 лет мощность объектов розничной генерации в Татарстане выросла в 2,5 раза и сегодня составляет порядка 850-ти МВт. Выработка электроэнергии – почти 5 млрд кВтч – это около 15-ти процентов от всей энергосистемы, сообщил Коробченко на заседании кабмина Татарстана по вопросам энергоресурсоэффективности. Оно прошло на форуме «ЭНЕРГОПРОМ».