Коробченко: Наша задача — создать в РТ новое предприятие по переработке нефтехимии

В Татарстане планируют создать новое предприятие по переработке продукции нефтехимии. Об этом на Дне переработчика в Казани заявил заместитель Премьер-министра республики – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

«При формировании бюджета республики 30% занимает нефтехимия. Поэтому потенциал очень огромный, но помимо того, что делаем уже – производим более 3 млн тонн нефтехимии на «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе», – всего перерабатывается около 30% полимеров и полиэтиленов. Представляете, около 70% уходит из республики, хотя это производственные мощности, которые в республике востребованы», – сказал он.

Министр отметил, что на сегодняшнем мероприятии собрались представили особой экономической зоны «Алабуга», технополиса «Химград», а также бизнесмены из других районов. По его словам, они могут повлиять на создание нового предприятия. «Наша задача – создать новое предприятие по переработке, чтобы республика получила уже переработанный продукт с небольшой ценой. Поскольку только на логистике цена вырастает очень быстро», – добавил он.

В свою очередь, республика готова выделить субсидии, помочь с подбором территории, оборудования.

Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин добавил, что встреча с переработчиками благотворно повлияет на работу предприятия. Он уточнил, что по производству делается акцент на площадках Татарстана как крупнейшего переработчика в России. «Сегодня все инструменты для реализации проекта есть. Просто необходимо время.

Председатель совета «Союз переработчиков пластмасс» Михаил Кацевман отметил, что промышленность в России сократила выпуск. «Если мы сделаем 185 тыс. тонн изделий в 2023 году – мы будем герои. Но если Татарстан производит 30%, то возьмите от него 30% и скажите, что это должно быть сделано на территории республики», –заключил он.