Коробченко: Налоговые льготы химпроизводителям позволят нарастить выпуск продукции

Правительство России предоставит налоговые льготы разработчикам и производителям химической продукции, сообщила пресс-служба Кабмина.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет перечень видов научных исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР), расходы по которым можно учитывать для уменьшения налоговых платежей. Теперь туда включена разработка и производство отдельных видов химической продукции.

В обновленный перечень вошли 26 технологий производства химических веществ, в том числе удобрения и средства защиты растений, составы для нефтедобычи, моющие средства, производные для косметики, добавки для пластика и каучука, присадки к топливу и смазочным материалам, дезинфицирующие вещества, сырье для фармацевтической промышленности, вещества для пищевых добавок.

«В условиях внешних ограничений данное решение даст толчок развитию отечественной средне- и малотоннажной химии. Татарстанские компании смогут получить налоговые льготы, нарастить выпуск продукции и развить новые направления. В настоящее время разработкой и реализацией проектов в отрасли занимаются такие компании, как «Татнефть», СИБУР, «Данафлекс», «Аммоний», «Нэфис», «Казанский завод синтетического каучука», «КВАРТ» и другие. Льготы позволят разработать отечественные технологии и запустить производства по выпуску импортозамещающих продуктов для химической отрасли республики», - прокомментировал решение вице-премьер, министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.