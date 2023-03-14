Коробченко: Надеюсь, в этом году наши поля будут обрабатывать газомоторные тракторы

В Татарстане уделяется большое внимание расширению линейки газомоторной техники. На территории республики работают четыре производителя такого транспорта, заявил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на брифинге в Кабмине РТ.

В частности, в регионе разработан газодизельный трактор «Беларус-82». Также татарстанские компании дорабатывают газовый комбайн «Полесье», работающий на компримированном природном газе. Завершается разработка газового двигателя для тракторов.

«Очень надеюсь, что в этом году наши поля будут обрабатываться тракторами именно в газомоторном исполнении», — отметил в связи с этим Коробченко.

Кроме того, татарстанские производители разработали образцы техники, работающей на СПГ. Это фронтальный погрузчик «Кировец», гусеничный экскаватор, полноприводной газовый автобус, магистральный тягач «КАМАЗ», трактор «МТЗ 2022», передвижной заправщик СПГ высокой проходимости объемом 18 куб. метров, самосвал на СПГ грузоподъемностью 20 тонн и газовый болотоход на СПГ для работы в труднодоступных местах.

По словам главы Минпромторга, говорить об экономическом эффекте от использования газомоторной сельхозтехники пока рано. Но когда все агрофирмы перейдут на газ и у них появится своя заправочная передвижная станция или АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция) неподалеку, то можно будет говорить и об экономике.

«Сейчас мы говорим об экологии, а также о количестве переведенной техники, чтобы обеспечить пролив для заправочных станций, увеличение сети АЗС, причем не только в районах региона, но и на всех магистралях. Нам нужно, чтобы вся инфраструктура зажила. Вот тогда мы получим общероссийский экономический эффект», — заключил Коробченко.