Коробченко на выборах Президента: Мы голосуем за то, чтобы традиции наших предков чтились

фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Зампремьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко 16 марта принял участие в выборах Президента России. Он проголосовал в Набережных Челнах на избирательном участке в школе №25, пишет пресс-служба министерства.

После голосования Коробченко отметил, что голосует на выборах около 30 лет.

«Вчера сыну исполнилось 16 лет и я давал ему напутствие во взрослую жизнь. Чтобы в конце трудового пути он мог обернуться и увидеть,что сделал хорошего, полезного для людей, республики, страны. Я учил его, как учили меня мой дед и отец – традиции, семейные ценности должны соблюдаться и передаваться из поколение в поколение», – поделился министр.

Он отметил, что в день выборов Президента России «мы голосуем за то, чтобы традиции наших предков чтились, чтобы фундамент был крепким.

«Наши история, культура, религия - это и есть фундамент страны, который надо хранить», – подчеркнул Коробченко.

Напомним, для голосования в Татарстане открыты 2767 избирательных участков, которые доступны для жителей с 8:00 до 20:00. Их работу обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов, а за соблюдением правил голосования следят 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Выборы в России продлятся по 17 марта включительно. Свои кандидатуры на пост Президента страны выдвинули представители трех российских партий Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).