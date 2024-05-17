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Коробченко на KazanForum: Есть немалый потенциал для развития отношений с Таджикистаном
Татарстан заинтересован в углублении экономических связей с Таджикистаном, многие совместные проекты успешно реализуются. Об этом заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на заседании Российско-таджикского делового совета «Промышленные парки: Инфраструктура. Финансы. Кадры», состоявшемся на полях KazanForum.
«Мы давно уже работаем с Таджикистаном, нашим братским народом. Там много наших проектов выстрелило», — цитирует приветственную речь министра пресс-служба возглавляемого им ведомства.
«Уверен, что сегодня есть немалый потенциал для дальнейшего развития отношений, и наша республика в этом заинтересована. Торгово-экономическое сотрудничество между Татарстаном и Таджикистаном в последние годы показывает устойчивый рост», — добавил при этом Коробченко.
В частности, в 2022 году компания «Эйдос-Медицина» открыла медицинский симуляционный центр Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино. В свою очередь компания «Татнефть» экспортирует в Таджикистан дизельное топливо, а ПАО «КАМАЗ» воплощает в жизнь проекты по поставке автомобильной техники.
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