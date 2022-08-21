Коробченко на Iran Khondro заявил о готовности фирм Татарстана развивать связи с Ираном
Вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко посетил завод Iran Khondro Corporation и заявил о готовности компаний республики развивать связи с иранскими партнерами. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.
Татарстанская делегация в ходе визита ознакомилась с производственно-технологическим потенциалом компании Iran Khondro и обсудила перспективы двустороннего сотрудничества.
«У нас есть потенциал к развитию торгово-экономических связей, предприятия республики готовы к развитию деловых контактов с партнерами из Ирана», — заметил Коробченко.
«Республика высоко ценит дружеские теплые отношения, сложившиеся с иранскими партнерами. Существующие сегодня вызовы в мировой экономике предоставляют нам возможность укрепить и диверсифицировать двусторонние отношения», — заверил собеседников вице-премьер Татарстана.