Коробченко на Iran Khondro заявил о готовности фирм Татарстана развивать связи с Ираном

Вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко посетил завод Iran Khondro Corporation и заявил о готовности компаний республики развивать связи с иранскими партнерами. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Татарстанская делегация в ходе визита ознакомилась с производственно-технологическим потенциалом компании Iran Khondro и обсудила перспективы двустороннего сотрудничества.

«У нас есть потенциал к развитию торгово-экономических связей, предприятия республики готовы к развитию деловых контактов с партнерами из Ирана», — заметил Коробченко.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

«Республика высоко ценит дружеские теплые отношения, сложившиеся с иранскими партнерами. Существующие сегодня вызовы в мировой экономике предоставляют нам возможность укрепить и диверсифицировать двусторонние отношения», — заверил собеседников вице-премьер Татарстана.

Основанная в 1962 году компания Iran Khondro является крупнейшим производителем автомобилей не только в Иране, но и во всем регионе Ближнего и Среднего Востока. Она выпускает более миллиона машин в год, среди которых как лицензионные французские (Peugeot) и китайские авто, так и модели собственной разработки.