Благодаря Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву в сложные для всей России 90-е годы не только были сохранены, но и получили развитие ключевые отрасли и предприятия Татарстана. То, что он не допустил развала промышленного потенциала, дало долгосрочные результаты, заявил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко, комментируя объявление следующего года в РТ Годом Минтимера Шаймиева.

«Сегодня с уходом западных компаний мы с благодарностью отмечаем дальновидность и настойчивость первого Президента Татарстана», – сказал Коробченко.

Он подчеркнул, что в период приватизации, когда многие предприятия пытались ликвидировать, Шаймиев отстоял Казанский авиазавод (КАПО им. Горбунова) и его большой коллектив. Активно поддерживал «КАМАЗ», который получал в кризисные годы меры господдержки и добивался реструктуризации долгов.

«Минтимер Шарипович объединил нефтехимические предприятия. Координирующим центром стал «Татнефтехиминвест-холдинг». Он обеспечил баланс интересов республики и компаний, способствовал развитию всей отрасли. Указом Минтимера Шаймиева были созданы малые нефтяные компании для разработки небольших месторождений с трудноизвлекаемыми запасами», – отметил глава Минпромторга РТ.

По его словам, это позволило нарастить добычу нефти и повысить уровень компетенций. При Шаймиеве строились комплексы нефтепереработки, нефтехимические заводы и другие предприятия. Кроме того, была основана особая экономическая зона «Алабуга» – площадка, которая стала катализатором привлечения инвестиций и развития промышленности.

«Все это стало нашей надежной опорой во времена санкций и внешних угроз. Поэтому инициатива посвятить Минтимеру Шариповичу 2027 год – это признание его огромных заслуг. Наш долг – не просто сохранить, что было передано сегодняшнему поколению промышленников, но и приумножить», – заявил Коробченко.