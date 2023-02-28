Коробченко: «Мы должны сделать все, чтобы армия курьеров пошла работать на заводы»

На предприятиях оборонно-промышленного комплекса Татарстана с сентября 2022 года трудоустроено свыше 5 тыс. человек, однако потребность в специалистах продолжает расти и на сегодняшний день в комплексе 4 тыс. вакансий. Об этом заявил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на итоговой коллегии ведомства.

Министр рассказал, что для привлечения кадров из других регионов работодателям возмещается 12 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда) на одного работника, а также строится арендное жилье и общежития.

Кроме того, в Татарстане проводятся различные конкурсы и фестивали, направленные на популяризацию инженерных профессий: «Инженер года», «Наше время – Безнен заман», «Молодые профессионалы», а также «Алабуга-skills 2023».

«Мы должны сделать все, чтобы огромная армия курьеров, таксистов и разносчиков пиццы приобрели нормальную профессию и работали на наших заводах», – заключил министр.