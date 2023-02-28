©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Коробченко: «Мы должны сделать все, чтобы армия курьеров пошла работать на заводы»
На предприятиях оборонно-промышленного комплекса Татарстана с сентября 2022 года трудоустроено свыше 5 тыс. человек, однако потребность в специалистах продолжает расти и на сегодняшний день в комплексе 4 тыс. вакансий. Об этом заявил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на итоговой коллегии ведомства.
Министр рассказал, что для привлечения кадров из других регионов работодателям возмещается 12 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда) на одного работника, а также строится арендное жилье и общежития.
Кроме того, в Татарстане проводятся различные конкурсы и фестивали, направленные на популяризацию инженерных профессий: «Инженер года», «Наше время – Безнен заман», «Молодые профессионалы», а также «Алабуга-skills 2023».
«Мы должны сделать все, чтобы огромная армия курьеров, таксистов и разносчиков пиццы приобрели нормальную профессию и работали на наших заводах», – заключил министр.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»