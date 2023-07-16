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Коробченко: Металлургия играет большую роль в устойчивом развитии Татарстана
Металлургическая отрасль остается важной составляющей экономики Татарстана и России. В условиях санкций и внешнего давления она способствует обеспечению устойчивого развития республики и всей страны, заявил в поздравлении к работникам и ветеранам отрасли глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.
«Благодаря вашему профессионализму и мастерству мы имеем возможность строить надежные мосты, возводить высокие здания, производить качественные металлоконструкции и создавать современные машины. Сегодня крупнейшие предприятия металлургической отрасли работают по всей республике, включая Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Зеленодольск и Кукмор», — заявил министр.
Он подчеркнул, что труд специалистов металлургической отрасли Татарстана заслуживает высшей оценки и признания.
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