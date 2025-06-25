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Экономика 25 июня 2025 15:19

Коробченко: Легкая промышленность Татарстана – одна из мощнейших в России

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Коробченко: Легкая промышленность Татарстана – одна из мощнейших в России
Фото: © «Татар-информ»

Легкая промышленность Татарстана на сегодняшний день одна из мощнейших в России. Об этом заявил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко перед праздничным концертом Дня работников текстильной и легкой промышленности.

«Около 15 млрд рублей – оборот произведенной в республике продукции и с каждым годом он растет. В этом году мы уже выросли на 50%», – заявил министр.

По его словам, производителям тяжело конкурировать с импортными товарами, но министерство готово поддержать все направления, чтобы у нас в республике были все необходимые производства.

Коробченко напомнил, что в период пандемии первыми отозвалась на помощь медикам именно легкая промышленность. По его словам, сейчас татарстанские работники шьют костюмы и сети для специальной военной операции.

«Спасибо за вашу работу», – заключил Коробченко, пообещав всестороннюю поддержку предприятиям.

#промышленность #Татарстан #Олег Коробченко
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