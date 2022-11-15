Коробченко: КАМАЗ стал единственным автозаводом, который не упал в объемах производства

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ПАО «КАМАЗ» лучше остальных российских автопроизводителей справилось с импортозамещением и переходом на новые логистические цепочки. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову заявил вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

Автогигант, по его словам, стал единственным предприятием, которое не упало в объемах производства машин. КАМАЗ оказался более подготовлен к уходу контрагентов по сравнению с остальными предприятиями российского автопрома, поскольку долгое время не уходил от старого модельного ряда. Челнинцы снабжали своей продукцией Министерство обороны, лесную промышленность, азиатские страны, в которых предъявляются менее строгие требования к экологическому классу грузовиков. Таким образом они сохранили модельную линейку, полный цикл производства автомобилей и отечественных запчастей. Благодаря этому КАМАЗ смог перестроиться и начал производить автомобили из российских комплектующих.

«Изменились и логистические поставки, — сказал Олег Коробченко. — От Европы переориентировались на Азию и Китай. Огромный объем комплектующих начали производить в России, подключили все бывшие заводы-смежники, поставили перед ними задачу по производству комплектующих под выпуск „Евро-5”». «Я думаю, что к началу, максимум — к середине 2023 года у нас будет линейка автомобилей К5 в исполнении „Евро-5”», – выразил уверенность вице-премьер РТ.

Полный текст интервью Олега Коробченко «Мы не падаем, мы растем в импорте и в экспорте» читайте на сайте «Татар-информа».