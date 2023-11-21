Коробченко: к следующему форуму в Казани нужен 3D принтер, печатающий эчпочмаки

Создание 3D-принтера, печатающего готовые блюда обсудили на пленарном заседании V юбилейного Лидер-форума «аддитивные технологии — новая реальность».

«К следующему, шестому, форуму в Казани необходимо создать принтер, печатающий эчпочмаки», — заявил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко во время обсуждения.

Директор Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России Валерий Пивень в свою очередь отметил, что в США есть машины, печатающие бургеры, поэтому создание принтера для треугольников не является чем-то невозможным.