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Коробченко: к следующему форуму в Казани нужен 3D принтер, печатающий эчпочмаки
Создание 3D-принтера, печатающего готовые блюда обсудили на пленарном заседании V юбилейного Лидер-форума «аддитивные технологии — новая реальность».
«К следующему, шестому, форуму в Казани необходимо создать принтер, печатающий эчпочмаки», — заявил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко во время обсуждения.
Директор Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России Валерий Пивень в свою очередь отметил, что в США есть машины, печатающие бургеры, поэтому создание принтера для треугольников не является чем-то невозможным.
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