Коробченко: Иран с открытой душой всегда запускает наш бизнес к себе

Иран с чистым сердцем и открытой душой всегда запускает наш бизнес к себе. Об этом заявил вице-премьер-министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на круглом столе «Россия – Иран».

Он отметил, что у работ с Ираном есть колоссальная перспектива. Иран имеет 45-летний опыт работы с санкциями, поэтому России стало очень интересно узнать их опыт, когда в стране случилось то же самое, рассказал Коробченко.

«Я хочу сказать, что они с чистым сердцем и открытой душой полностью запускают нас, наш бизнес к себе и очень легко делятся своим опытом!», – сказал министр.

Спикер добавил, что в прошлом году самой представительной делегацией на KazanForum была делегация именно из Ирана. Такая особенность свидетельствует о большой заинтересованности в развитии взаимовыгодного сотрудничества, резюмировал он.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.