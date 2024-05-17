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Коробченко: Иран с открытой душой всегда запускает наш бизнес к себе
Иран с чистым сердцем и открытой душой всегда запускает наш бизнес к себе. Об этом заявил вице-премьер-министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на круглом столе «Россия – Иран».
Он отметил, что у работ с Ираном есть колоссальная перспектива. Иран имеет 45-летний опыт работы с санкциями, поэтому России стало очень интересно узнать их опыт, когда в стране случилось то же самое, рассказал Коробченко.
«Я хочу сказать, что они с чистым сердцем и открытой душой полностью запускают нас, наш бизнес к себе и очень легко делятся своим опытом!», – сказал министр.
Спикер добавил, что в прошлом году самой представительной делегацией на KazanForum была делегация именно из Ирана. Такая особенность свидетельствует о большой заинтересованности в развитии взаимовыгодного сотрудничества, резюмировал он.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
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