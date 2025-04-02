Коробченко и Муллин оказались самыми медиаактивными среди членов Правительства и мэров РТ

Telegram-канал «Еду в Татарстан | Статистика» представил мартовский рейтинг медиаактивности известных личностей Татарстана в мессенджере Telegram. Рейтинг включает четыре категории: членов Правительства РТ, глав муниципалитетов республики, руководителей крупных компаний и звезд татарской эстрады.

Среди членов Правительства региона самым медиаактивным оказался вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, который набрал 284 032,75 балла по итогам марта 2025 года. Наиболее популярная запись, в которой упоминался чиновник, была посвящена производству отечественных гражданских самолетов, включая Ту-214.

На второй позиции разместился министр спорта РТ Владимир Леонов (57 508,15 балла), а третье место занял министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин (6826,21 балла).

Фото: t.me/toptatarstan

Из руководителей районов и городов Татарстана наибольшую медиаактивность продемонстрировал глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин с рекордными 17 096 284,51 балла. Такой интерес к нему был вызван историей с вручением жилищных сертификатов, вызвавшей большой резонанс в Сети.

Второе место занял мэр Казани Ильсур Метшин (629 597,06 балла), третьим стал глава Елабужского района РТ Рустем Нуриев (181 010,45 балла).

Фото: t.me/toptatarstan

Среди руководителей крупных предприятий и особых экономических зон наиболее медиаактивным оказался генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, набравший 11 632,04 балла. Самая популярная публикация с его упоминанием посвящена поставке электробусов «Мосгортрансу».

Второе и третье места заняли руководители ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и ПАО «Нижнекамскнефтехим» Марат Фаляхов с 4136,88 и 248,38 балла соответственно.

Фото: t.me/toptatarstan

В свою очередь из звезд татарской эстрады лидером по медиаактивности стал Ришат Тухватуллин с 2754,99 балла. Интерес у публики вызвало присвоение ему звания народного артиста Башкортостана.

На второй и третьей позициях разместились Гузель Уразова (906,27 балла) и Радик Юльякшин (460,25 балла).