Коробченко и Аюпова вручили «подарок новорожденному» семье Миндубаевых

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко и министр культуры республики Ирада Аюпова приняли участие в акции «Подарок новорожденному» и вручили комплект самого необходимого для младенца семье Миндубаевых.

«Долгих и счастливых лет жизни семье», – пожелал Коробченко Айгуль и Риязу Миндубаевым, а также их детям, вручив отдельные презенты младшим представителям семейства. В семье четыре ребенка: три дочери и новорожденный сын.

Ирада Аюпова в свою очередь пожелала семейству долгих лет жизни. «Чтобы гулял на свадьбе правнука», – написала она на коробке подарка.

Акция «Подарок новорожденному» в Татарстане реализуется начиная с 2020 года. Она направлена на поддержку семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума и семей участников специальной военной операции, а также на поддержку республиканских производителей товаров для детей.

С 2020 года из изделий региональных производителей сформировано и отгружено в родильные дома республики более 19 тыс. подарочных комплектов.

В 2025 году из бюджета РТ направят 46 млн рублей на приобретение свыше 3 тыс. комплектов. Стоимость одного подарочного комплекта в текущем году составляет 14,1 тыс. рублей.

Поддержка семей с детьми соответствует целям национального проекта «Семья».

В Республике Татарстан реализуется широкий спектр мер поддержки семей с детьми. В их числе — единое пособие для беременных и семей с детьми, материнский (семейный) капитал, пособия по беременности и родам, выплаты при рождении ребёнка, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, а также специальные льготы и выплаты для многодетных семей.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подчёркивал значимость внимания к детству.

«Детство — пора безоблачных и радостных дней, ярких впечатлений, первых открытий. Только с любовью, пониманием и поддержкой взрослых дети могут воплотить свои самые смелые мечты», – сказал Минниханов.