Коробченко – детям: «Вы наследники того, что мы создали»

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на уроке «Разговоры о важном» в казанской гимназии №3 обратился к школьникам как к будущим наследникам промышленного потенциала региона.

«Мы постареем и уже не сможем работать. А вот вы, молодежь, вы должны это подхватить. Вы наследники всего того, что мы создавали, что до нас создавали предки», – сказал министр учащимся.

Коробченко подчеркнул, что Татарстан производит продукции на 6 трлн рублей в год и является самой богатой республикой России не из-за природных ресурсов, а благодаря развитой промышленности. По его словам, эту базу предстоит развивать нынешним школьникам.

Министр также отметил важность раннего знакомства с профессией и призвал учеников уже сейчас интересоваться работой заводов, чтобы понимать, какие специалисты будут востребованы в будущем.