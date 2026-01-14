Корнеев об Артиге: Как можно за такого тренера ещё и платить деньги?

Фото: fckhimki.com

Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев в эфире «Матч ТВ» оценил возможное назначение испанского специалиста Франка Артиги в качестве главного тренера казанского «Рубина».

«Франк Артига — хороший знакомый. Мы уже видим, как пострадал бюджет Татарстана. Как можно за такого тренера ещё и платить деньги? Правда это или нет, но говорят, что уже заплатили € 700 тысяч. Я вообще не понимаю — за какие заслуги?» – сказал Корнеев в интервью федеральному телеканалу.

Франк Артига известен в России по работе с двумя другими отечественными клубами: «Родиной» и «Химками». Ранее агент испанского тренера Роман Селюк заявил, что переговоры с казанским клубом на завершающей стадии.

Согласно информации в СМИ, за досрочное расторжение действующего контракт Франка Артиги с «Петру Атлетику» из Анголы «Рубин» заплатил 700 тыс. евро.

Также накануне пресс-служба казанского клуба объявила о расставании с главным тренером Рашидом Рахимовым.

После первого отрезка в чемпионате «Рубин» идет на 7-м месте с 23 очками в таблице РПЛ.