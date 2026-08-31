Корнеев о «Рубине»: «Я пока не вижу даже близко, для чего сменили тренера»

Фото: rubin-kazan.ru

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев жестко высказался о выступлении казанского «Рубина» под руководством испанского специалиста Франка Артиги. Своим мнением он поделился в эфире «Матч Премьер» после матча 6-го тура РПЛ, в котором «Рубин» одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счётом 3:1 .

Несмотря на положительный результат, Корнеев остался недоволен качеством игры команды. «Если смотреть на игру "Рубина", то становится грустно. В первом тайме было просто мучение. Махачкала даже больше старалась играть в футбол, чем "Рубин"», — заявил эксперт.

Он также отметил, что проблемы команды, характерные для прошлого сезона, никуда не делись. «До сих пор у "Рубина" нет убедительной игры. Сколько раз мяч летал туда-сюда? Проблемы никуда не делись. Я пока не вижу даже близко, для чего сменили тренера. Не то что футбол не стал лучше, он даже хуже, по-моему, стал», — цитирует Корнеева «Чемпионат».

Напомним, Франк Артига возглавил «Рубин» в январе 2026 года, сменив на этом посту Рашида Рахимова. Ранее, комментируя само увольнение Рахимова, Корнеев называл это решение «безумием» и «нефутбольной историей», а также ставил под сомнение целесообразность трат на приглашение испанского специалиста .