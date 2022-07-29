Корнеев: «Дзюба – гордый, чтобы идти в средний клуб. Будет ждать интересного предложения»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал ситуацию с трудоустройством Артема Дзюбы. По словам функционера, нападающий будет до последнего ждать предложения, удовлетворяющего его финансовые и статусные потребности.

«Наверное, те клубы, которые могли себе позволить пригласить Дзюбу, уже кого-то взяли. Опций у Артема становится все меньше и меньше. Уверен, в России Дзюба может усилить любую команду. Но здесь включается другая история. Он довольно гордый и амбициозный человек. После титулов и игр за "Зенит" Артему сложно пойти в какой-то средний клуб. Это войдет в противоречие со всеми его ожиданиями. Наверное, до последнего он будет ждать какого-то интересного предложения — и по статусу клуба, и по финансам», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, 33-летний форвард уже почти месяц тренируется в составе казанского «Рубина», однако до сих не подписывает контракт с клубом.