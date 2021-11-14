«Корма заметно подорожали»: сократится ли поголовье КРС в Татарстане?

Частные хозяйства в районах республики столкнулись с финансовыми трудностями: из-за засушливого лета корма для скота и топливо подорожали, а закупочная цена на молоко и мясо осталась на прошлогоднем уровне.

В селах и деревнях республики все чаще говорят о том, что коров в подсобных хозяйствах станет меньше

Фото © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В селах и деревнях республики все чаще говорят о том, что коров в подсобных хозяйствах станет меньше. Коснется ли сокращение поголовья сельхозпредприятий республики? Об этом – в материале ИА «Татар-информ».

«Спрос на сено есть»

В хозяйстве жительницы села Старый Студенец Буинского района Гулии Салиховой – три коровы, а всего около десятка голов скота. С каждым годом содержать такое поголовье становится сложнее, признается она.

«Корма покупаем и сами заготавливаем, есть паевые земли. Корма для скота заметно подорожали. Сейчас рулон сена стоит 1500 рублей, в прошлом году был около 1200 рублей. Поголовье потихоньку уменьшаем, уже нет возможности содержать. И цены растут, и возраст у нас уже не тот. Были времена, держали в хозяйстве четыре коровы», – рассказала она.

Жительница села Малые Кармалы Камско-Устьинского района Лилия Гильмуллина в хозяйстве держит четырех коров.

«Зерно купили, остальные корма заготовили сами. Ячмень, пшеница подорожали до 18 рублей за кило. Когда литр молока – 21 рубль, покупать зерно по 18 рублей выходит очень дорого. Корма мы уже закупили, поэтому уменьшать поголовье не думаем. Надеемся перезимовать на этих кормах. Вроде бы на мясо цены начали расти, вот ждем, может, поднимутся хотя бы до 370 рублей. В селе есть такие хозяйства, которые от коров совсем хотят отказаться или поголовье сокращают», – рассказала она.

«Сейчас рулон сена стоит 1500 рублей, в прошлом году был около 1200 рублей» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В хозяйстве Халиды Хабиуллиной в селе Губурчак Арского района пять коров.

«Зерно мы покупали, стоимость очень ощутимая. Солому тоже покупали. С сеном трудностей не было, мы его заготавливаем со своих паевых земель. Излишки продаем. Сами тоже немного подняли цену. Спрос есть, продаем соседним хозяйствам.

Дополнительно косим сено с полян, с разных низменностей. У нас пять коров, надо покрывать расходы. Вот подумайте: чтобы купить литр топлива, надо произвести 2,5 литра молока. Думаю, что сокращать поголовье будут. Уже сейчас люди отказываются от коровы. Когда есть паевые земли, техника, чтобы их обрабатывать, тогда чуть легче», – рассказала она.

«Кормов заготовлено в достаточном объеме»

Что касается сельхозпредприятий, то, по информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, учитывая все запасы, меньше всего корма для животных заготовлено в Камско-Устьинском, Кайбицком, Новошешминском районах. Лучше всех в республике кормами обеспечены хозяйства Бугульминского, Елабужского, Тетюшского районов.

Лучше всех в республике кормами обеспечены хозяйства Бугульминского, Елабужского, Тетюшского районов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

По словам начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия Кайбицкого района Радика Камалутдинова, корма в этом году заготовлены в достаточном объеме. В то же время он отметил, что этот показатель также связан с сокращением поголовья – район планирует обновить фонд КРС.

«Животные обеспечены на 100 процентов. Пока у нас поголовье сокращается, потому что инвестор поменялся. Они собираются строить новые комплексы, привезут новых племенных нетелей. Тогда уже ожидаем, что суточный удой составит 110 тонн. Еще один инвестор строит комплекс. Через пару лет в районе молоко будет», – выразил надежду начальник сельхозуправления района.

«Есть желающие отказаться от коровы в хозяйстве»

Главный агроном одного из сельхозпредприятий Буинского района Хамит Гиматдинов рассказал, что в их хозяйстве более шести тысяч голов КРС. Нехватки кормов в этом году не ожидается. Но, по прогнозам специалиста, в частных хозяйствах могут столкнуться с проблемой.

«Каждый год мы корма заготавливаем с запасом на полтора года. В этом году такой объем сделать не получилось. Но, учитывая прошлогодние запасы, кормов хватит. Собираемся закупить дополнительно 800 голов нетелей. Корма рассчитаны и на них.

Каждое хозяйство на зиму запаслось каким-то объемом кормов. Если кому-то не удалось заготовить в достаточном количестве, возможно, они сократят дневной объем корма. В таком случае и молока, и суточного прироста станет меньше. Но, думаю, все равно для того, чтобы перезимовать, кормов хватит. Летом из-за засухи кукуруза не росла, однако потом она все-таки стала лучше, и многие хозяйства заготовили силос из кукурузы.

«Каждое хозяйство на зиму запаслось каким-то объемом кормов. Если кому-то не удалось заготовить в достаточном количестве, возможно, они сократят дневной объем корма» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Думаю, предприятия и КФХ в любом случае сохранят поголовье. А в подсобных хозяйствах оно сократится, потому что все подорожало – сено, фураж, зерно. Цены на молоко, мясо остались прежними. Есть желающие отказаться от коровы в хозяйстве. По сравнению с прошлым годом сено подорожало на 20-50 процентов. Это последствия засухи. Кукуруза для колхозного скота пойдет, а в частных хозяйствах скот надо кормить сеном, соломой, фуражом. Все это хозяйства закупали по высокой цене, а так как молоко не подорожало, они терпят убытки. Фермы наверняка помогут друг другу, и государство окажет помощь. А частным хозяйствам ничего не остается, кроме как сократить поголовье», – полагает собеседник.

«Надо сильно подумать, прежде чем продавать скот»

По мнению депутата Госсовета РТ Тагира Хадиева, в будущем цены на корма и закупочные цены на продукты животноводства выровняются.

«При производстве молока, мяса 70 процентов расходов приходится на корма. Подорожание кормов не может не отразиться на стоимости продукции. Но в какой-то момент молочная, мясная продукция тоже подорожают, произойдет некое выравнивание. Думаю, тут есть два стимула, чтобы не сокращать поголовье. Не зря же у татар домашний скот всегда называли не просто “животные”, а “мал” – это все же некое достояние, имущество крестьянина. Мы его воспринимаем как богатство. Тот, кто сохранит поголовье, не останется в убытке. Выросли закупочные цены на картошку, капусту. Производители не прогадали, хотя немного труднее стало потребителю.

В последние два года на ситуацию на рынке повлияли многие факторы, в том числе и пандемия. Я считаю, что поголовье надо сохранить. Будущие меры поддержки мы внесли в бюджет, конечно, субсидии будут выдаваться.

Во времена войны люди выжили благодаря домашнему скоту. Перед тем как продавать скот, надо подумать не семь раз, а семьдесят семь раз», – уверен Тагир Хадиев.

«Во времена войны люди выжили благодаря домашнему скоту. Перед тем как продавать скот, надо подумать не семь раз, а семьдесят семь раз» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Он надеется на хорошие погодные условия в следующем году.

«Дожди идут, влага в почве есть, следующий год наверняка плохим не будет. Но в то же время, если цена однажды поднялась, она обычно уже не снижается. Это составит прибыльную часть. В будущем наступит выравнивание цен.

Траты на одежду, бытовую технику люди еще могут сократить, а кушать они не перестанут. Основной рацион человека – мясо, молоко, картофель, хлеб. Спрос на эти продукты всегда высокий», – объяснил депутат.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, в республике на одну голову КРС проиходится 21,58 центнера корма нового урожая. С учетом прошлогодних запасов, этот показатель достигает 28,3 центнера, что составляет 94 процента от необходимого объема.

Расходы хозяйств на закупку корма будут субсидированы, заверяют в Минсельхозе РТ. Сегодня разрабатывается порядок субсидирования из бюджета Республики Татарстан производителей сельхозпродукции для частичной компенсации их расходов на закупку кормов для коров.

«Субсидии, выделяемые из федерального и республиканского бюджетов на закупку кормов для молочного КРС, станут хорошей поддержкой для сохранения поголовья скота и снижения себестоимости животноводческой продукции», – говорится в информации, предоставленной министерством.

Гулюза Ибрагимова, www.intertat.tatar, перевод