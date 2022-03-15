Аграрии Татарстана: «Пора перестать гнаться за журавлем в небе, начнем сами себя кормить»

Как отразятся санкции и повышение курса доллара на себестоимости продукции российских сельхозпроизводителей? Найдут ли хозяйства достойную замену импортным кормам и семенам? Какие цены на сельхозпродукцию ожидают потребителя в предстоящем сезоне? Корреспондент ИА «Татар-информ» поговорила с фермерами и руководителями хозяйств Татарстана.

Пищевое яйцо практически полностью производится у нас, а вот яйца для выведения породистых кур, индюков, гусей и уток отечественные птицефабрики покупают в других странах Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сезон закупки населением инкубаторных цыплят стартует с повышения цен – это связано как с подорожанием корма, так и с повышением закупочных цен на инкубационные яйца. По данным Росстата, пищевое яйцо практически полностью производится у нас, а вот яйца для выведения породистых кур, индюков, гусей и уток отечественные птицефабрики покупают в других странах.

Повышение цен на инкубационные яйца и их нехватка может снизить объемы производства мяса птицы, пишут федеральные СМИ, ссылаясь на информацию, прозвучавшую на заседании под руководством министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. Буквально за несколько месяцев цена на инкубационные яйца выросла практически в два раза – с 16-17 до 30 рублей. По данным Российского птицеводческого союза, доля импортных инкубационных яиц на отечественном рынке сейчас составляет 20 процентов. Импорт: из Нидерландов (41 процент), Чехия (15,5 процента) и Германии (9,8 процента).

Доля импортных инкубационных яиц на отечественном рынке сейчас составляет 20 процентов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Цены на цыплят даже боимся пока озвучивать»

Птицеферма «Якты-кен» в Арском районе заранее позаботилась о закупке цыплят, однако корм для них придется покупать по новым, повышенным ценам. Об этом рассказала руководитель хозяйства Разима Бариева.

«Нынешняя ситуация очень сильно на нас влияет, потому что все упирается в деньги. Корма сильно подорожали, стоимость цыплят повышается день ото дня. У нас уже подрастают 15 тысяч красных цыплят, пока их не реализуем, следующую партию закупить не можем. В прошлом году корм брали по 33 рубля, в этом году он стал по 49 рублей, цена, наверное, на этом не остановится. К сожалению, не успели корм до 10 марта закупить.

Цыплят привезли из Удмуртии. Бройлеров берем в Самаре. Бройлеры подорожали на 5 рублей. На одну из наших ферм цыплята поступили по одной цене, в другую – уже по другой. А люди хотят по старой цене, звонят, спрашивают, останется ли прежняя стоимость. Мы пока даже боимся назвать цену, и сказать сложно, потому что цены растут с каждым днем.

Корм для цыплят придется покупать по новым, повышенным ценам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Видимо, и свои цены нам придется поднимать. Цыплята красных кур у нас при покупке оптом стоили 250 рублей, а сейчас будут минимум 260, могут и до 270 вырасти. Месячных кур хозяйствам в прошлом году продавали по 230 рублей, в этом году, вероятно, цену придется поднять до 280-300 рублей. Планируем начать продажу с 20-х чисел марта. Первая партия бройлеров, скорее всего, будет пока по 265 рублей. Но люди все равно берут. У нас есть постоянная клиентка из Тюлячей, она уже заказала 700 цыплят, они берут оптом, складываются все родственники. Из Балтасинского района звонили, хотят купить 500 штук», – рассказала она.

Фермер Ильнур Зайнуллин из Нижнекамского района обычно в своем хозяйстве выводил до 10 тысяч цыплят, но в этом году ему не удалось приобрести инкубаторные яйца. Он будет вынужден ограничиться выращиванием гусей и уток. В хозяйстве используются корма собственного производства.

Насколько вырастет цена на гусятину, утятину – пока сказать невозможно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Жмых покупал в Самаре. Добавки к корму брал австрийские, но сейчас их нет в продаже. В апреле возьму гусят. Насколько вырастет цена на гусятину, утятину – пока сказать невозможно. Помимо птицы в хозяйстве держу коров, выращиваю овощи. Но семенного картофеля в этом году у меня мало, в прошлом году он был по 35 рублей, сейчас 60 рублей. Картофель покупал в Самаре. Семена свеклы российские. За нашу свеклу дают субсидию. Многое будет зависеть от погоды. Цены на технику взлетели! Запчасти вместо пяти тысяч пришлось купить за десять тысяч рублей», – говорит Ильнур Зайнуллин.

«Клубника будет по 450 рублей»

Повышение цен на клубнику до 450 рублей за кило прогнозирует руководитель хозяйства «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков.

«Самая большая проблема – удобрения подорожали в 2-3 раза, это на нас очень влияет. Цена стала расти еще в ноябре, а сейчас уже взлетела до небес.

Ильдар Ситдиков: «Мы договорились с итальянским питомником – товар мы забираем сейчас, а оплатим потом, после стабилизации курса» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рассаду мы завозим из Италии, машины пока ездят. Мы договорились с итальянским питомником – товар мы забираем сейчас, а оплатим потом, после стабилизации курса. Они готовы дать нам рассрочку на полгода.

Цены на ягоды вырастут на 10-15 процентов, сильно повышать не можем, надо о людях думать. Мы готовы сотрудничать с другими фермерами. Мы производим саженцы малины и смородины. Если они их вырастят, мы можем взять на заморозку их урожай. Раньше оптовая цена замороженной смородины составляла 550 рублей, а сейчас она стоит 650-700 рублей. Мы всем хозяйствам готовы дать саженцы.

Малина завозилась из Сербии. Мы же не можем покупать импортную малину за 11 евро, поэтому надо, чтобы она у нас была своя. В прошлом году в сезон клубника стоила 350 рублей, думаю, в этом году она будет 400-450 рублей. Сейчас власти Чувашии производителям оказывают помощь больше миллиона рублей на гектар, нам такой помощи нет. Надо учитывать и то, что к сбору ягод мы привлекаем наше население», – рассказал Ильдар Ситдиков.

«В прошлом году в сезон клубника стоила 350 рублей, думаю, в этом году она будет 400-450 рублей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По данным статистики, доля импортных удобрений в России небольшая. В 2020 году было завезено удобрений на 119 миллионов долларов. Россия сама продает эту продукцию за рубеж (преимущественно в Бразилию), однако на экспорт идут удобрения простые, а комплексные удобрения нам приходится закупать у зарубежных производителей.

Что с медом?

По мнению руководителя региональной общественной организации «Пчеловоды Татарстана» Шафката Хайруллина, цены на мед останутся на прежнем уровне, а возможно, и снизятся, так как нынешние цены можно считать предельными, дальнейшее повышение может отпугнуть покупателя.

«Подорожали доски, это ощутимо для производителей ульев, рам. Нам даже в прошлом году не удалось продать весь мед. Создали кооператив “Татар балы”, стали налаживать связи с зарубежными странами, но как сейчас все сложится – непонятно. Если нет экспорта, здесь объемы предложения могут превысить спрос, а это приведет к снижению цен», – объяснил Шафкат Хайруллин.

«Может быть, сократим объемы при продаже – например, вместо трех литров будет по одному литру, но не очень дорого» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пчеловод из Муслюмово Алмаз Гамиров полагает, что цены на мед все же немного вырастут.

«Мы собирались начать производство крем-меда. Это для нас новый вид продукции, хотим закупить оборудование. Должны были привезти из Алтайского края. За одну неделю оно подорожало на шесть тысяч. Ветеринарные препараты подорожали на 10-15 процентов, банки для меда резко подорожали на 10-15 процентов. Мед и так дорогой продукт, мы стараемся цену на него не повышать, а держать на одном уровне. Люди тоже за высокую цену покупать не будут, в то же время и нам самим не хочется работать в минус. Может быть, сократим объемы при продаже – например, вместо трех литров будет по одному литру, но не очень дорого. Мы не за то, чтобы в два раза повышать цену», – поделился Алмаз Гамиров.

Как изменятся цены на рассаду?

Жительница Апастовского района Лилия Зайнуллина занимается выращиванием рассады овощей и цветов. Она рассказала о росте цен на пластиковые лотки, горшки и торф.

Доля импортных семян в России в зависимости от вида культуры сейчас составляет от 20 до 99 процентов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Некоторые семена у нас импортные, заказываем через Москву. Семена помидоров покупали в Москве, говорят, в евро цены не поднимались, но для нас получается, что повысились. Придется купить, хоть и дорого. Петунии, бегонии, герань успели получить до подорожания, на них цена особо не изменится. Если только за счет пластиковой тары. Не хочется повышать цены, нам ведь еще и в следующем году работать с этими же клиентами. Хотелось бы и в этом году предлагать приемлемые цены», – говорит Лилия.

Доля импортных семян в России в зависимости от вида культуры сейчас составляет от 20 до 99 процентов. Причина исходит еще к 90-м годам – селекционные институты, прекратившие свою деятельность в те годы, так и не возобновили свою работу. В итоге, по оценкам экспертов, семена сахарной свеклы на 99 процентов у нас импортные, по подсолнечнику, кукурузе, ячменю и рапсу доля импортной продукции составляет 50-70 процентов, а по овощным культурам российские земледельцы практически полностью зависят от зарубежных производителей.

«Икра сома и осетра завозилась из-за границы»

Руководитель рыбного хозяйства «Клариус» в Рыбно-Слободском районе Артур Хабибуллин считает, что в течение полугода бизнес будет испытывать трудности.

«Корм для рыбы сильно подорожал. Импортный корм вырос в 2,5 раза. Корм для мальков у нас практически не производят. До повышения цен килограмм корма стоил 220-260 рублей, сейчас – 500-600. У нас в хозяйстве запасов хватит на две инкубации. Будем искать в других странах, которые для нас еще открыты. Российский корм тоже есть, но на нем рыбу не вырастишь. Российские производители тоже подняли цены на 15-20 процентов, полагаю, цены и дальше могут повышаться. Препараты тоже в этом списке. Оборудование у нас тоже импортное, есть итальянские, немецкие бренды. Если понадобятся запчасти, их нет или цена в два раза дороже.

«Импортный корм вырос в 2,5 раза. Корм для мальков у нас практически не производят» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что касается селекции, икра сома, осетра завозилась из-за границы. Икру сома еще можно получить из Китая, Таиланда. Что в итоге нас ожидает – невозможно сказать. Сейчас речь идет о том, чтобы через полгода сохранить бизнес.

Продукцию мы в основном продавали ресторанам. С апреля, видимо, цены будем повышать, потому что до этого работали со старыми запасами, придется повышать минимум на 15 процентов. Та же горбуша на рынке подорожала на 30 процентов. Думаю, рыба подорожает на 40 процентов, потому что там большая доля импорта. Невозможно работать только с отечественной икрой, потому что генофонд надо постоянно обновлять.

Некоторое время придется работать без прибыли, потом посмотрим, какую помощь республика окажет. Программа по поддержке задумана, она пока только на бумаге, но, видимо, этот процесс надо ускорить. У меня работают одиннадцать человек, я же не могу их отправить на улицу, рабочие приходят, просят повысить зарплату. Мы еще продаем рыбную продукцию, там совсем плохо. Цены на пищевые добавки, маринады подскочили в 2,5 раза. Стараемся искать аналоги, но качество все равно будет другое», – говорит фермер.

«Эта ситуация пойдет нам на пользу»

Цены на молоко, хлеб не только не вырастут, но и снизятся, считает еще один собеседник корреспондента ИА «Татар-информ». Председатель сельхозкооператива «Олы Елга» в Рыбно-Слободском районе Минзифар Исмагилов уверен, что повышение цен на импортную продукцию станет стимулом для развития отечественного производства.

«Это очень благоприятная для сельского хозяйства ситуация. Если наша страна будет воздерживаться от вывоза по высокой цене за рубеж удобрений, нефти, железа, то нам это только на пользу. Если снизятся цены на энергоносители, то себестоимость продукции тоже снизится. Это выгодно для населения. Думаю, станет лучше. Пора нам перестать гнаться за журавлем в небе, теперь, когда мы начнем сами себя кормить, будет хорошо. Цены на молоко, хлеб снизятся.

«Мы небольшая ферма. Стараемся всей необходимой техникой себя обеспечивать. Все будет хорошо, не нужно поддаваться панике» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Я думаю, импортозависимость у нас всего около 10 процентов. Сами мы работали с болгарскими, французскими заквасками. Есть и отечественные производители, в Московской, Ульяновской областях. Можно найти наши аналоги.

А запчасти нужны будут тем, кто работает с импортной техникой. У нас в хозяйстве в основном отечественная. Думаю, со временем в нашей стране появятся хорошие аналоги, потому что у нас много умных, образованных людей.

Мы небольшая ферма. Стараемся всей необходимой техникой себя обеспечивать. Все будет хорошо, не нужно поддаваться панике. Цены на молочную продукцию тоже снижаются. Все зависит от дизтоплива, техники, удобрений. Отечественная техника подорожала просто «под шумок». Это просто временное явление», – считает Минзифар Исмагилов.

«Не вся техника имеет хорошие аналоги»

Руководитель хозяйства «Соватех» в Высокогорском районе Искандер Хакимуллин настроен не так оптимистично. Его организация занимается выращиванием рапса и семенного картофеля. Многие необходимые в производстве виды продукции исчезли с рынка, сейчас приходится искать им замену, рассказал он.

«Мы хотели купить технику по сбору картофеля, она нам будет нужна в июле. Получится или нет – пока непонятно» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ничего хорошего в этой ситуации нет. Мы не можем закупить все необходимое, потому что нам отказались ввозить импортную продукцию. Средства защиты растений, микроудобрения не собираются привозить. Мы ищем им замену. Они у нас есть, но качество другое. В то же время на них цены тоже растут. Выставленный поставщиками счет может быть действителен всего три дня, потом опять цена меняется.

Мы хотели купить технику по сбору картофеля, она нам будет нужна в июле. Получится или нет – пока непонятно. Семена рапса пришли буквально две недели назад, успели купить по старой цене. На рапс цена по сравнению с прошлым годом выросла на 20 процентов, а на средства защиты – на 35 процентов. У нас большинство техники импортная, и хороших аналогов на всех нет. Устройства по обработке земли, трактора еще можно найти, а с остальной техникой очень тяжело», – пояснил Искандер Хакимуллин.

«Поставщики заверяют, что семена будут»

Руководитель агрофермы «Татарстан» в Тетюшском районе Айрат Халитов высказал предположение, что цены на молоко и мясо вырастут.

Руководитель агрофермы в Тетюшском районе высказал предположение, что цены на молоко и мясо вырастут Фото: © «Татар-информ»

«Мы хотели заказать семена свеклы из Дании. Поставщики заверяют, что семена будут. Техника у нас преимущественно отечественная, но цены на запчасти все равно поднялись примерно на 20 процентов. Если не найдем какую-то запчасть, значит, техника остановится. Трактор МТЗ 1221 24 февраля стоил 3,6 млн рублей, а сегодня он стоит 4,9 миллиона рублей. Хотели купить трактор, плуг, но придется пока отложить. Семена в основном свои. Хотели кукурузу засеять импортную. Надеемся, что будет поддержка от государства. В прошлом году из Дании привезли коров, тогда корова стоила 200 тысяч, в этом году она уже 300 тысяч. У нас стоят итальянские доильные аппараты, что будет с запчастями, посмотрим. Думаю, на молоко, мясо цены поднимутся», – поделился собеседник.

Автор: Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского