Корешков: Забей мы сегодня в третьем периоде, забей тогда — посчитайте, какой был бы счет

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков подвёл итоги серии первого раунда Кубка Гагарина против «Ак Барса» (1–4), в которой челябинцы уступили казанцам в пяти матчах. Специалист подчеркнул, что, несмотря на счёт в серии, борьба была абсолютно равной.

«После этой серии нужно время, чтобы всё тщательно проанализировать. И по этой игре, и по серии считаю, что играли равные команды. Показали очень классный хоккей, три овертайма. Сражались в каждом матче, ловили шайбу на себя, хорошо играли. Каждый в „Тракторе“ хотел победить. Но таков хоккей. Кто-то должен победить, кто-то — проиграть. Так получилось», — приводит слова Корешкова корреспондент «ТИ-Спорта» с послематчевой пресс-конференции.

Журналисты обратили внимание на то, что все три овертайма в серии остались за «Ак Барсом», и спросили наставника, с чем это связано — с физической готовностью или другими факторами. «Очень много моментов. Нужно проанализировать, почему мы пропустили эти шайбы в овертаймах. Так быстро невозможно понять, к сожалению», — ответил Корешков.

На вопрос, не являются ли слова о равной серии попыткой оправдать неудачный результат, тренер ответил категорично, напомнив о нереализованных моментах: «У нас в третьем периоде было три стопроцентных голевых момента. Вспомните первый матч. Три выхода „один в ноль“. Мы должны были забирать матч. Сегодня забей в третьем периоде, забей тогда — посчитайте, какой счёт был бы. К сожалению, нужно было забить в нужный момент».

Корешков также прокомментировал ситуацию с защитником Никитой Дроновым, который из-за микротравмы пропустил решающий матч серии, но присутствовал на скамейке в качестве ассистента. Тренер опроверг слухи о возможном конфликте с игроком:

«Всех, кто в эти слухи верит, разочарую. Такого нет. У него была микротравма, мы даже маленько скрывали. Он не вышел на лед только из-за этого».

Дронова, по словам Корешкова, готовили к следующему матчу, а его эмоциональная поддержка оказалась ценной для команды:

«Он всегда очень общительный, постоянно в команде, знает, что, кому и как сказать. Он с ними рядом в раздевалке, поэтому, что сказать, наверное, знает даже лучше, чем тренерский штаб».

Отвечая на вопрос о своих перспективах в клубе и задачах на сезон, Корешков подчеркнул:

«Только Кубок. В прошлом сезоне команда играла в финале. Да, многое изменилось, много что произошло, но ставить задачу ниже смысла нет. Матч только закончился, по своим перспективам пока понятия не имею». Свою работу в сезоне тренер оценивать не стал, отметив, что это прерогатива руководства клуба.