Корешков покидает пост главного тренера в «Тракторе»

Сегодня в «Тракторе» объявили об уходе Евгения Корешкова с поста главного тренера. Официально представители челябинского клуба поблагодарили 56-летнего специалиста за работу у себя на официальном сайте.

«Хоккейный клуб благодарит Евгения Геннадьевича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской деятельности!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Евгений Корешков работал в тренерском штабе «Трактора» с ноября 2025 года. В декабре он возглавил челябинский клуб после ухода канадского специалиста Бенуа Гру и после него исполняющего обязанности главного тренера Рафаэля Рише.

Под руководством Корешкова «Трактор» одержал 18 побед из 32 матчей и занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф КХЛ челябинцы вылетели из розыгрыша первого раунда от «Ак Барса» со счетом 1-4 в серии.