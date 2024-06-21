Корэш, дзюдо и плавание: какие медали разыграют на девятый день Игр БРИКС

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В девятый день Спортивных игр стран БРИКС в Казани разыграют 50 медалей. Соревнования пройдут в семи дисциплинах. Это плавание, художественная гимнастика, борьба на поясах (корэш), дзюдо, фехтование, гребля на байдарках и каноэ, а также шахматы.

В ИТ-парке в смешанных парах сегодня сыграют шахматный блиц. Профессиональные гимнастки и юниорки выступят в индивидуальном многоборье и в групповых упражнениях по художественной гимнастике.

Тем временем в «Татнефть Арене» сразятся дзюдоистки в трех весовых категориях: 63, 70 и 78 килограммов.

В Центре волейбола «Санкт-Петербург» пройдет командное первенство среди женщин в искусстве владения рапирой и саблей. Посмотреть на плавание вольным стилем или баттерфляем, а также на групповые заплывы на 100, 400 и 800 метров можно будет во Дворце водных видов спорта.

В турнире по корэш атлеты весом 100 килограммов сразятся во Дворце единоборств «Ак Барс». Гребцы на каноэ и байдарках проведут свои заезды в Центре гребных видов спорта.

Вне медального зачета состоится турнир по боксу среди женщин 55 килограммов и мужчин в весовых категориях 46–48 и 86 килограммов.

«Баскет-холл» тем временем примет участников группового этапа состязаний в футбольном двоеборье среди мужчин.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, они разыграют 387 комплектов наград.

В общей сложности при проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу проводятся в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.