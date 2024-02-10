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Корабли ВМС России отразили атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Накануне вечером ВСУ попытались совершить террористическую атаку на гражданские суда РФ в юго-западном районе Черного моря. Для этих целей киевский режим применил безэкипажные катера.
Патрульные корабли и авиация Военно-Морского флота РФ, которые выполняли задачи в этом районе, ликвидировали артиллерийским огнем один из катеров. Еще несколько катеров были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
В результате атаки гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России повреждения не получили.
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