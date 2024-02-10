news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 10 февраля 2024 15:12

Корабли ВМС России отразили атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Скопировать ссылку

Накануне вечером ВСУ попытались совершить террористическую атаку на гражданские суда РФ в юго-западном районе Черного моря. Для этих целей киевский режим применил безэкипажные катера.

Патрульные корабли и авиация Военно-Морского флота РФ, которые выполняли задачи в этом районе, ликвидировали артиллерийским огнем один из катеров. Еще несколько катеров были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате атаки гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России повреждения не получили.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2