Накануне вечером ВСУ попытались совершить террористическую атаку на гражданские суда РФ в юго-западном районе Черного моря. Для этих целей киевский режим применил безэкипажные катера.

Патрульные корабли и авиация Военно-Морского флота РФ, которые выполняли задачи в этом районе, ликвидировали артиллерийским огнем один из катеров. Еще несколько катеров были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате атаки гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России повреждения не получили.