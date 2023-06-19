Корабли ВМФ РФ спасли 68 пассажиров иностранного судна в Средиземном море

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» и сухогруз «Пижма» спасли 68 пассажиров иностранного судна «Авалон», потерпевшего бедствие в Средиземном море, сообщает Минобороны РФ.

«Во время следования по маршруту перехода в порт Тартус в южной части Эгейского моря фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» первым принял сигнал бедствия от судна яхтенного типа «Авалон», следовавшего под флагами Германии и Греции, после чего российские корабли изменили курс и незамедлительно начали переход в район бедствия», – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что спасательная операция прошла успешно. Пассажиры были эвакуированы на борт сухогруза «Пижма», где им оказали необходимую медицинскую помощь, и доставлены в бухту острова Калимнос, для передачи на борт катеров береговой охраны Греции.