ВСУ пытались атаковать корабли Черноморского флота при помощи беспилотника

В Черном море российские корабли «Пытливый» и «Василий Быков» ликвидировали украинский безэкипажный катер, который пытался атаковать их в 237 километрах от Севастополя, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что корабли черноморского флота выполняли задачи по контролю судоходства, когда была предпринята и отражена безуспешная атака беспилотным катером.

Судно противника было уничтожено огнем из бортового вооружения кораблей.

В данный момент российские корабли продолжают выполнять поставленные задачи.

ВСУ регулярно предпринимают атаки на Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму.