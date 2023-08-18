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Происшествия 18 августа 2023 07:07

ВСУ пытались атаковать корабли Черноморского флота при помощи беспилотника

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В Черном море российские корабли «Пытливый» и «Василий Быков» ликвидировали украинский безэкипажный катер, который пытался атаковать их в 237 километрах от Севастополя, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что корабли черноморского флота выполняли задачи по контролю судоходства, когда была предпринята и отражена безуспешная атака беспилотным катером.

Судно противника было уничтожено огнем из бортового вооружения кораблей.

В данный момент российские корабли продолжают выполнять поставленные задачи.

ВСУ регулярно предпринимают атаки на Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму.

#спецоперация на Украине #Черноморский флот
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