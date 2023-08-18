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ВСУ пытались атаковать корабли Черноморского флота при помощи беспилотника
В Черном море российские корабли «Пытливый» и «Василий Быков» ликвидировали украинский безэкипажный катер, который пытался атаковать их в 237 километрах от Севастополя, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что корабли черноморского флота выполняли задачи по контролю судоходства, когда была предпринята и отражена безуспешная атака беспилотным катером.
Судно противника было уничтожено огнем из бортового вооружения кораблей.
В данный момент российские корабли продолжают выполнять поставленные задачи.
ВСУ регулярно предпринимают атаки на Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму.
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