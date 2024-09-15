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Корабль Crew Dragon с туристами на борту сел на воду у берегов штата Флорида
Космический корабль Crew Dragon, который стартовал вместе с туристами на борту во вторник с миссией Polaris Dawn, в воскресенье опустился на воду рядом с берегами штата Флорида (США). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на компанию Илона Маска SpaceX.
В компании уточнили, что корабль приводнился в 03:38 по местному времени (10:38 мск).
«Добро пожаловать обратно на Землю», - написали в сообщении SpaceX.
Напомним, старт состоялся на ракете-носителе Falcon 9. В составе миссии присутствовали предприниматель Джаред Айзекман, экс-военный летчик Скотт «Кидд» Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и главный инженер по космическим операциям компании Маска Анна Манон.
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