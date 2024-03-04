Корабль Crew Dragon с россиянином и тремя астронавтами NASA на борту стартовал к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, на борту которого находится российский космонавт Александр Гребенкин, стартовал в воскресенье к МКС. Об этом сообщает ТАСС.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди (штат Флорида) состоялся в 22:53 по местному времени (06:53 по московскому времени). Стыковка Crew Dragon со станцией на орбите Земли ожидается 5 марта. Запуск корабля с экипажем миссии Crew-8 неоднократно переносился из-за неблагоприятных метеоусловий.

Александр Гребенкин стал четвертым российским космонавтом, принявшим участие в программе перекрестных полетов РФ и США на корабле Crew Dragon. Ранее, в октябре 2022 года, на МКС в составе миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина, в марте и августе 2023-го космонавты Андрей Федяев и Константин Борисов в составе миссий Crew-6 и Crew-7 соответственно.

В экипаж миссии Crew-8, помимо россиянина, входят астронавты NASA Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.