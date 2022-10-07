Корабль Crew Dragon c россиянкой Анной Кикиной на борту пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавтки Роскосмоса Анны Кикиной на борту сегодня в 00.01 по московскому времени пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Корабль стартовал к МКС c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 в 19.00 5 октября. Пристыковать Crew Dragon к модулю Harmony американского сегмента МКС планировалось в 23.57 6 октября по Москве, о чем ранее информировал «Интерфакс».

Анна Кикина — пятая женщина-космонавт из Советского Союза / России, а также шестая российская женщина, совершающая космический полёт. С 2016 года является единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса.

Помимо Кикиной, в состав экипажа Crew Dragon входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката. Всем им предстоит провести на станции 145 дней.

Новички присоединятся к 68-й экспедиции МКС в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, Саманты Кристофоретти из Европейского космического агентства (ЕКА), астронавтов NASA Боба Хайнса, Кьелла Линдгрена, Фрэнка Рубио и Джессики Уоткинс. До запланированного на 12 октября отлета предыдущей экспедиции на станции будут находиться 11 человек.

Полет организован в рамках программы перекрестных полетов Роскосмоса и NASA, предполагающей по три полета космонавтов на американских кораблях и астронавтов — на российских. Это позволит в случае нештатной ситуации обеспечить присутствие на МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса или астронавта NASA для обслуживания российского или американского сегментов.



Соглашение было достигнуто в июле этого года, оно рассчитано на 2022–2024 годы. Аналогичная договоренность действовала до 2011 года, после чего экипажи на МКС доставлялись исключительно российскими кораблями.