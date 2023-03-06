В Казани по делу о взятке судят экс-комиссара Советского военкомата

Сегодня в Советском суде Казани стартовал процесс по делу директора казанской кадетской школы-интерната Раиса Юнусова и бывшего военного комиссара Советского района Рустема Шакирова. Обоих обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

Перед тем, как прокурор зачитал обвинение, суд поинтересовался у участников заседания, не против ли они, чтобы представители СМИ занимались съемкой процесса. Подсудимые возразили.

«Возражаю, не считаю необходимым обсуждать заседание в присутствии посторонних лиц», – сказал Рустем Шакиров.

Раис Юнусов Шакирова поддержал.

«Возражаю, это может нанести урон моей дальнейшей репутации», – сказал он.

С телефоном в руках – Юнусов, в очках – Шакиров. Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, подсудимые в 2019 году, действуя по предварительному сговору, выступили посредниками в передаче 70 тысяч рублей от матери призывника к неустановленным лицам военкомата за помощь в освобождении юноши от службы. На тот момент Шакиров возглавлял военкомат Советского района Казани, его уволили в 2021 году.

Государственный обвинитель отметила, что взятку Шакиров получил 80 тысяч, из которых 10 присвоил, а остальные вместе с Юносовым передал некой Сахаповой. Именно она должна была помочь матери призывника решить вопрос с получением военного билета для сына. Но Сахапова не собиралась никому помогать и просто присвоила деньги.

После оглашения обвинения Шакиров заявил, что не согласен и вину свою не признает. Юнусов тоже не согласился с обвинением.

В отношении Шакирова была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: ему запрещено менять место жительства и общаться со свидетелем по уголовному делу. Также он обязан сообщать в уголовную инспекцию о каждом совершенном звонке с мобильного телефона. Ему можно связываться только с защитником, судом и уголовной инспекцией. Заседание в итоге было решено перенести.