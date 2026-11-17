Итоги республиканских архивных конкурсов подвели в Казани к 108-летию архивной службы Татарстана. Победители получили дипломы и денежные призы, а лучшие архивы – по 1 млн рублей грантов. О конкурсах, направленных на сохранение истории региона, шла речь сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ.





Гульнара Габдрахманова: «Архивная отрасль Татарстана сегодня – это активная работа с населением, организациями и муниципалитетами, направленная на сохранение исторической памяти, укрепление института семьи и популяризацию архивного дела»

Фото: prav.tatarstan.ru

Победителей архивных конкурсов наградили в театре «Созвездие-Йолдызлык»

Торжественная церемония награждения победителей республиканских архивных конкурсов, приуроченная к 108-летию архивной службы Татарстана, состоялась в Казани в театре «Созвездие-Йолдызлык». Победителям вручили дипломы и денежные призы. О конкурсах рассказала председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Архивная отрасль Татарстана сегодня – не только хранилище документов, но и активная работа с населением, организациями и муниципалитетами, направленная на сохранение исторической памяти, укрепление института семьи и популяризацию архивного дела. Все республиканские конкурсы проводятся при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова, Кабинета Министров РТ и в соответствии с госпрограммой развития архивного дела в РТ», – отметила она.

С 2018 года Госкомитет РТ по архивному делу проводит ежегодный республиканский конкурс генеалогических исследований «Моя родословная». В нем принимают участие не только татарстанцы, но и жители других субъектов страны. В 2026 году в конкурсе приняли участие 189 человек – от школьников до представителей старшего поколения.

Габдрахманова отметила, что качество работ конкурсантов растет: исследования становятся более глубокими, основанными на архивных справках архивов страны. Они превращаются в книги родословий, которые будут дополняться последующими поколениями.

Многие работы носят прикладной характер – макеты родословных составляют даже самые маленькие члены семьи, а проведение мастер-классов для детей стало доброй традицией всех просветительских мероприятий.

«Копайте прошлое, в нем еще много интересных моментов и делайте из этого работы, за которые мы будем вас награждать», – пожелала Габдрахманова, обращаясь к жителям Татарстана.

На конкурсе есть номинации для школьников, учащихся учреждений среднего профессионального образования и взрослых. Самому маленькому участнику этого года шесть лет, а самому старшему – больше 80 лет. За все годы участниками конкурса стали более 2,5 тысячи человек.

С 2018 года Госкомитет РТ по архивному делу проводит ежегодный республиканский конкурс генеалогических исследований «Моя родословная» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Победители конкурсов получают стипендии

В республике ежегодно проводится конкурс «Передай семейный архив», в ходе которого принимаются семейные архивы, отражающие историю становления и развития Татарстана.

«Конкурс проводится на муниципальном и республиканском уровне. По решению оргкомитета вручается поощрительный приз в номинации «Семейные традиции» за наличие документов, отражающих семейные ценности, круг семейных событий, связь между поколениями», – сказала Габдрахманова.

Для стимулирования и совершенствования научно-исследовательской деятельности, активизации интереса к изучению истории на основе архивных документов проводится конкурс документальных публикаций «Архивные фонды – науке и краеведению».

«На конкурс в этом году поступило 80 работ, активное участие приняли учащиеся школ муниципальных районов республики, студенты Казанского строительного колледжа и Института международных отношений истории и востоковедения КФУ, а также учителя, преподаватели вузов, сотрудники музеев и специалисты архивных учреждений регионов России. Победители определены в каждой группе, их работы публикуются в журнале «Эхо веков» и в СМИ», – отметила Габдрахманова.

Ведется активная работа по вовлечению студентов в научно-исследовательскую деятельность. Ребята из Казанского строительного колледжа и Института международных отношений истории и востоковедения КФУ ежегодно участвуют в конкурсе научных работ на соискание стипендии комитета. Оценку трудов студентов проводит жюри, в состав которого входят преподаватели учебных заведений, специалисты архивной отрасли и представители общественности.

Центральным событием этого года в Татарстане стал фестиваль родословной «Тарихта без эзлебез» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более 20 тыс. человек приняли участие в фестивале родословной

Центральным событием этого года в Татарстане стал фестиваль родословной «Тарихта без эзлебез», который проводится с 2019 года. За это время в нем приняли участие более 20 тысяч человек.

«В фестивале принимают участие люди, которые состоят в браке. Есть те, которые вместе более 40 лет, а также многодетные семьи, воспитывающие 10–12 детей. Конечно же, самое главное условие – это то, что у них должна быть сделана подтвержденная нашими справками родословная», – рассказала Гульнара Габдрахманова.

Люди участвуют в конкурсе независимо от вероисповедания и национальности. Среди семей участников есть такие, где живут представители шести национальностей.

«Они знают традиции и обычаи друг друга, соблюдают заветы, которые оставили предки», – подчеркнула Габдрахманова.

По ее словам, в этом году у фестиваля появился новый гимн, который специально написала начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова.

Ко Дню семьи, любви и верности в июле в новом здании театра им. Г. Камала прошел республиканский этап фестиваля. Шесть семей заняли призовые места. Победителем признана семья из Агрызского района, которая получила в награду 200 тыс. рублей.

Конкурс «Лучший архив Республики Татарстан» проводится с 2018 года среди коммерческих и некоммерческих организаций Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В конкурсе «Лучший архив РТ» приняли участие более 50 организаций

Конкурс «Лучший архив Республики Татарстан» проводится с 2018 года среди коммерческих и некоммерческих организаций.

«Цели конкурса – обеспечение нормативных условий хранения архивных документов. Это капремонт, установка системы автоматического пожаротушения, стеллажей, а также информатизация архива, приобретение компьютеров, сканеров для оцифровки, технических и программных средств», – пояснила Габдрахманова.

В этом году на конкурс поступили заявки от 51 организации. Первое место среди коммерческих организаций заняло МУП «Метроэлектротранс», а среди НКО и органов публичной власти – Госпиталь для ветеранов войн в Казани.

К концу этого года число проектов, реализованных органами местного самоуправления, увеличится до 30, а общий бюджет составит более 11,2 млн рублей.

«Это реальные вложения в сохранность документов, создание нормативных условий хранения и цифровизацию, использование, популяризацию архивных документов на местах», – подчеркнула Габдрахманова.

Ильдар Фахрутдинов: «Медицинский архив полностью оборудован металлическими стеллажами, в ближайшее время ожидается допоставка стеллажей и архивных коробок» Фото: prav.tatarstan.ru

Госпиталь для ветеранов войн получил 1 млн рублей на модернизацию архива

Госпиталь для ветеранов войн в Казани занял первое место в конкурсе «Лучший архив некоммерческой организации и органа публичной власти» и получил грант в 1 млн рублей на модернизацию архива. О подготовке к конкурсу рассказал главврач учреждения Ильдар Фахрутдинов.

«Госпиталь – одна из ведущих медицинских организаций для оказания помощи ветеранам боевых действий, участникам СВО, пациентам пожилого и старшего возраста. Здесь работают более 600 сотрудников, в том числе 170 врачей», – сообщил он.

При консультативной поликлинике действуют отделение амбулаторной медицинской реабилитации, горячая линия для участников СВО и контакт-центр. В 2020 году там же открыли военно-исторический музей. Его коллекция пополняется в том числе экспонатами, которые передают ветераны СВО.

По словам Фахрутдинова, архивно-медицинские документы – уникальная историческая ценность: они фиксируют подвиги и этапы лечения, обеспечивают защиту прав ветеранов. Госпиталь является источником комплектования Госархива РТ, с 2021 года документы формируются в системе «Электронное здравоохранение РТ», а с октября 2024 года назначен ответственный за архив, медсестры и медрегистраторы проходят специальное обучение.

Ранее архивы размещались в двух помещениях площадью более 24 кв. м (управленческая документация) и трех помещениях более 62 кв. м (медицинский архив на 140 тысяч карт), где использовались деревянные шкафы и картонные коробки. Была разработана стратегия технического оснащения: запрошены коммерческие предложения, смоделированы 3D-модели размещения оборудования, по итогам торгов поставлено архивное оборудование.

«Медицинский архив полностью оборудован металлическими стеллажами, в ближайшее время ожидается допоставка стеллажей и архивных коробок», – заключил главный врач.

Данил Фомин: «Мы глубоко осознаем свою ответственность за сохранение и популяризацию истории казанского электрического транспорта для будущих поколений» Фото: prav.tatarstan.ru

Казанский «Метроэлектротранс» получил 1 млн рублей за лучший архив

МУП «Метроэлектротранс» в этом году на республиканском конкурсе «Лучший архив некоммерческой организации» получило грант в размере 1 миллиона рублей.

О развитии городского электрического транспорта и хранении документов рассказал первый заместитель генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Данил Фомин.

По его словам, история городского электрического транспорта Казани неразрывно связана с развитием самого города. Ее начало относится к концу XIX века: в 1875 году открылась конная железная дорога – первый шаг на пути формирования системы общественного транспорта. Важнейшим этапом стало появление в 1899 году первого электрического трамвая – это событие ознаменовало переход к современным технологиям и заложило основу дальнейшего развития городской транспортной инфраструктуры.

«Уже полтора века трамвай остается неотъемлемой частью жизни города, обеспечивая бесперебойную службу жителям. Послевоенный период ознаменовался открытием в Казани троллейбусного движения, что расширило возможности общественного транспорта. Знаковым событием стало открытие в 2005 году первой станции Казанского метрополитена – самого молодого метро России», – отметил Фомин.

На сегодняшний день услугами «Метроэлектротранса» пользуются более 80 миллионов человек, и эта цифра неуклонно растет.

«Мы глубоко осознаем свою ответственность за сохранение и популяризацию истории казанского электрического транспорта для будущих поколений», – отметил Фомин.

В здании предприятия создан музей, где бережно хранятся экспонаты, отражающие ключевые этапы развития городского электрического транспорта. Музейная экспозиция постоянно пополняется. В 2010 году возле здания управления открыта аллея-музей под открытым небом, где установлены образцы исторических трамваев и троллейбусов, эксплуатировавшихся в Казани с конца XIX века.

«Основу архива предприятия составляет более 1,5 миллиона документов. Особую ценность представляют материалы довоенного периода, позволяющие воссоздать полную картину становления транспортной системы города», – заметил Фомин

«Метроэлектротранс» собирает и упорядочивает документы, фотографии, чертежи и схемы по истории транспорта для передачи в архивы. Городской архив уже пополнился фото- и видеоматериалами о значимых событиях. Создан отдельный фонд предприятия. Собранные исторические документы можно будет использовать для исследований и просветительских проектов.