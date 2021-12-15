Координатор «Волонтеров-медиков» в РТ: Для добровольцев важно, чтобы их труд был отмечен

Для волонтеров главная ценность — это благодарность людей, которым они помогают. Также дополнительной мотивацией может стать высокая оценка на государственном уровне. Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделилась координатор татарстанского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Анна Макарова.

«Мы понимаем, что самая главная ценность для наших волонтеров — это благодарные глаза людей, которым они помогают. Тем не менее каждый волонтер хочет быть замеченным. Для них это очень важно, потому что в первую очередь это служит для них дополнительной мотивацией, они понимают, что их труд высоко ценится», — отметила собеседница агентства.

Сегодня в Татарстане выбирают лучших добровольцев года по нескольким номинациям. По словам Макаровой, «Волонтеры-медики» заявлены по нескольким из них, в том числе «Лучший волонтер в здравоохранении» и «Лучший волонтер года».